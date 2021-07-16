Двух 18-летних пешеходов сбили в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

15 июля на улице Холмогорова в Ижевске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 20:30 автомобиль «Chevrolet Lacetti» с 32-водителем за рулем сбил двух 18-летних пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

В результате столкновения ешеходы получили телесные повреждения.

Жителям напоминают о необходимости переходить дорогу в зоне пешеходного перехода, а при его отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Переходить или перебегать дорогу на красный свет запрещено.

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