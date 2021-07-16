Улицу Советскую в Ижевске перекрыли

Фото: Руслан Ветелин, ИГГС, vk.com/udmurtiya18rus

Сегодня, 16 июля от очевидцев стали поступать сообщения о перекрытии участка улицы Советской от улицы Пушкинской до улицы Красноармейской. Также люди заметили скопление сотрудников правоохранительных органов, бригады скорой помощи и пожарные машины.

«Советскую в районе Банка ВТБ (детский мир) перекрыли, бегают сотрудники полиции в касках, там и пожарные машины и скорая помощь еще», - сообщают слушатели радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

«Улица Советская перекрыта от банка ВТБ до Пушкинской», - пишет Дмитрий Мухачев в группе ИГГС во «ВКонтакте».

Существует неподтвержденная информация о минировании одного из нежилых домов. Правоохранители пока никак не комментируют ситуацию.