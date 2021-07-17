Жительница Ижевска заявила, что родила ребенка от российского актера Ивана Краско

Жительница Ижевска утверждает, что отец ребенка – народный артист России Фото: pexels.com
Юлия Кечемасова родом из Ижевска несколько лет встречалась с 90-летним народным артистом СССР и России Иваном Краско. 4 декабря прошлого года женщина родила девочку Дарью, по ее словам, дочь актера. В эфире ТВ-шоу «На самом деле» (16+) разобрались, солгала женщина или же сказала правду.
На передачу Юлию Кечемасову вызвала Наталья Вяль, бывшая жена Ивана Краско, от которого у женщины есть два сына. Она подозревает Юлию во лжи и в корыстных планах на дачу артиста и считает, что участок должен принадлежать ей и ее детям. Ижевчанка сразу согласилась на участие в шоу, так как полностью уверена в отцовстве Ивана Краско. Это подтвердил и детектор лжи.
Юлия также утверждала на передаче, что любит актера и планирует создать с ним семью. Детектор лжи опроверг первое заявление и подтвердил, что у ижевчанки есть корыстные цели в отношении Ивана Краско, который также присутствовал на передаче.
Фото: скриншот ТВ-шоу
В студию пригласили директора и друга актера. Тот отметил, что всего провели пять процедур ЭКО с биоматериалами Ивана Краско, так что отцовство артиста было вероятным.
На шоу появился Владимир Кузнецов – бывший возлюбленный Юлии, по словам девушки. Он заявил, что молодая мать встречалась с ним на всем протяжении времени. Также мужчина уверен, что он отец ребенка.
Ответ вскрыли ДНК-тесты. Иван Краско – не отец Дарьи.
«Это неправда», – утверждала Юлия. – «Я сама еще раз сделаю тест ДНК. Пожалуйста, не верьте. Слишком много заинтересованных людей в том, чтобы меня выставить лгуньей».
Артист же просто развел руками. Настала очередь выяснить, является ли Владимир Кузнецов отцом девочки.
«Вероятность того, что Владимир Кузнецов является отцом Дарьи составляет 99,9%», – резюмировал ведущий.
Программу можно посмотреть по ссылке.
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