Ул. 1-ю Тверскую в районе школы №60 перекрыли в Ижевске

Улицу перекроют до 1 сентября Фото: Диля Ахмадишина

Со вчерашнего дня, 16-го июля, в Ижевске перекрыли ул. 1-ю Тверскую в районе школы №60. Как сообщают в пресс-службе администрации города, в этом месте энергетики обновляют теплотрассу.

На этом участке уже организовали временную схему расстановки дорожных знаков с указанием пути объезда.

Здесь заменят около 200 метров изношенного трубопровода на вводе в ЦТП по ул. Тверской 54а, в том числе компенсаторное устройство трассы. Так, повысится надежность теплоснабжения 22 жилых домов, двух детских садов и школы.

Работы планируют завершить до 1 сентября.

Напомним, так же из-за ремонта теплосетей перекрыли ул. Нижнюю.

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