В Ижевске прошел ночной крестный ход в память о царской семье

Богослужения завершились у храма Царственных мучеников в Ижевске Фото: пресс-служба Ижевской епархии

В минувшую ночь, с 16 на 17 июля, в Ижевске прошел крестный ход, который посвятили памяти Николая II и его семье. Об этом сообщили в пресс-службе Ижевской епархии.

В 22:00 священнослужители епархии и прихожане совершили молебное пение в Александро-Невском соборе. После этого они крестным ходом прошли к храму святых Царственных мучеников на Северном кладбище.

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

По пути верующие молились страстотерпцам – Николаю II и его семье, которых расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

После крестного хода у храма Царственных мучеников совершили литургию. Ее возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

«Сегодня мы вспоминаем страшную ночь», – отметил митрополит после богослужения. – «103 года тому назад свершилась в Екатеринбурге не казнь, совсем не казнь, а убийство. Без суда и следствия убили помазанника Божия. Царь исполнил свой монарший долг до конца – в этом величайший подвиг его жизни. Он положил свою душу за Русь святую».

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