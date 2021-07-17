Фотографии фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой опубликовали в глянцевом журнале

Фигуристка родом из Удмуртии поделилась фотографиями из глянцевого журнала Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Елизавета Туктамышева, фигуристка из Удмуртии, поделилась новыми фото со своими подписчиками в «Инстаграме». Снимки опубликовали в глянцевом журнале «Собака.ru» (18+).

«Съемка для июньского номера журнала. Это была одна из самых быстрых съемок! Оперативно, профессионально, весело, с хорошим настроением! Впрочем, как обычно», – подписала фотографии девушка.

instagram.com/liza_tuktik/

Публикация собрала 26 137 отметок «Нравится» и 204 комментария.

«Ну как же красиво! Макияж – огонь, а второе фото просто восторг», – написала подписчица Елизаветы.

instagram.com/liza_tuktik/

Напомним, это не первая фотосессия для журнала «Собака.ru». Она проходила в апреле. А в феврале этого года фотографии фигуристки можно было увидеть в издании Maxim («Максим», 18+).

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