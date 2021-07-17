Водитель из Ижевска попал в аварию в Нижегородской области

В ДТП пострадало семь человек Фото: pixabay.com

Вчера, 16 июля, примерно в 05:15 на участке дороги М-7 в Нижегородской области произошла авария с участниками из Ижевска и Республики Марий Эл. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, в ДТП пострадали семь человек.

Оперативная группа установила, что житель Ижевска в иномарке выехал на «встречку» и столкнулся с отечественным авто под управлением жителя Республики Марий Эл. Последний, к сожалению, скончался.

Водитель и пассажирка иномарки, а также четверо пассажиров отечественного автомобиля, в числе которых три несовершеннолетние девочки, получили травмы.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Сейчас проводится расследование.

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