6 человек скончались от коронавируса в Удмуртии

новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: Архив КП

143 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на 18 июля. Как сообщает Оперштаб региона, среди заболевших 19 детей до 14-ти лет и 25 человек старше 65-ти лет.

К сожалению, за последние сутки от коронавируса скончались 6 человек. Трем женщинам было 66, 79 и 89 лет. Трем мужчинам 69, 70 и 80 лет.

Выздоровели 42 человека. Их выписали.

Привились от коронавирусной инфекции уже человек 261 837 - они получили первый компонент. Оба компонента получили 174 540 человек по всей республике.

По состоянию заболевших, 3 697 человек находятся в удовлетворительном. 752 жителя республики переносят заболевание в форме средней степени тяжести. 159 человек находятся в тяжелом состоянии.