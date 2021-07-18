36 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов в Ижевске

36 человек сдали ЕГЭ на сто баллов по разным предметам в Ижевске Фото: Архив КП

Основной этап сдачи Единого Государственного Экзамена завершен. В Ижевске на максимальные сто баллов сдали 36 человек. Как сообщает администрация города, все по разным предметам.

Две ученицы лицея №30 сдали на сто баллов сразу два предмета. 11 человек написали экзамен по химии на максимальное количество баллов, 10 человек по русскому языку. ЕГЭ по литературе на 100 баллов сдали два выпускника лицея №86, два ученика Гуманитарного лицея и выпускники лицея №14 и школы №85.

«‎6 выпускников стали стобалльниками по информатике и ИКТ в компьютерной форме: 2 выпускника лицея №41, выпускники гимназии №6, школ №22, 29, 49», говорится в сообщении пресс-службы.

По истории, биологии и географии сто баллов набрали по два ученика. По одному человеку высшие баллы набрали по математике и обществознанию.