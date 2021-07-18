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Происшествия18 июля 2021 9:58

Тонущего ребенка спас мужчина-доброволец в Удмуртии

Мальчик плавал в надувном кругу
Мария Шилова
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Тонущего мальчика спасли в Удмуртии

Тонущего мальчика спасли в Удмуртии

Фото: Архив КП

Страшная трагедия могла произойти на днях в Киясовском районе. Мальчик начал тонуть в пруду, если бы его не заметил доброволец-спасатель. О счастливом случае спасения рассказали в пресс-службе МЧС по Удмуртии.

Мальчик купался в надувном кругу. Однако он перевернулся и выпал в воду. Ильнас Мухаметзянов, спасатель-доброволец, следил за купающимся. Поэтому услышав крики о помощи тут же бросился в пруд.

«Благодаря чётким и грамотным действиям Ильнаса Мухаметзянова, мальчика удалось быстро вытащить из воды, и тот не пострадал. Но, если бы спасателя не оказалось рядом, могло всё закончится очень трагично», - говорится в сообщении.