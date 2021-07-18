Карта распространения коронавируса на 18 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В каких районах Удмуртии больше всего зараженных коронавирусом? Фото: Амир Закиров

145 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 18 июля. 42 пациента выздоровели. К сожалению, шесть человек скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 18 047

Глазов — 1 836

Воткинск — 1 614

Можга — 2 094

Сарапул — 1 421

Завьяловский район — 2 023

Алнашский район — 671

Балезинский район — 711

Вавожский район — 331

Воткинский район — 436

Глазовский район — 391

Граховский район — 215

Дебесский район — 316

Игринский район — 858

Камбарский район — 338

Каракулинский район — 231

Кезский район — 447

Кизнерский район — 375

Киясовский район — 268

Красногорский район — 429

Малопургинский район — 523

Можгинский район — 421

Сарапульский район — 442

Селтинский район — 297

Сюмсинский район — 391

Увинский район — 1 236

Шарканский район — 617

Юкаменский район — 353

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 306