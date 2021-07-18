Карта распространения коронавируса на 18 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В каких районах Удмуртии больше всего зараженных коронавирусом?
Фото: Амир Закиров
145 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 18 июля. 42 пациента выздоровели. К сожалению, шесть человек скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 18 047
Глазов — 1 836
Воткинск — 1 614
Можга — 2 094
Сарапул — 1 421
Завьяловский район — 2 023
Алнашский район — 671
Балезинский район — 711
Вавожский район — 331
Воткинский район — 436
Глазовский район — 391
Граховский район — 215
Дебесский район — 316
Игринский район — 858
Камбарский район — 338
Каракулинский район — 231
Кезский район — 447
Кизнерский район — 375
Киясовский район — 268
Красногорский район — 429
Малопургинский район — 523
Можгинский район — 421
Сарапульский район — 442
Селтинский район — 297
Сюмсинский район — 391
Увинский район — 1 236
Шарканский район — 617
Юкаменский район — 353
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 306