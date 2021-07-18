Ушли из жизни депутаты Госсовета Удмуртии Игорь Казанцев и Лия Соловьева

Два депутата Госсовета Удмуртии скончались, Фото: vk.com/udmgossovet

Два депутата Госсовета Удмуртии скончались. Пресс-служба ведомства сообщает, что ушли из жизни Игорь Казанцев и Лия Соловьева.

Игорь Казанцев работал на воткинском заводе, в 1944 году стал заместителем главы Администрации города Воткинска по социально-культурной сфере. Был депутатом первого созыва Госсовета Удмуртии. Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики первого созыва, является заслуженным работником государственной и муниципальной служба. Ему было 75 лет.

Лия Соловьева более 16 лет была руководителем санатория «Варзи-Ятчи», избиралась депутатом Алнашского Районного Совета депутатов второго и третьего созывов, депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики четвёртого созыва. Является заслуженным работником здравоохранения России. ООна ушла из жизни на 72-м году жизни.

«Игорь Григорьевич Казанцев и Лия Николаевна Соловьёва внесли большой вклад в развитие Удмуртии своей успешной профессиональной деятельностью, кропотливой депутатской и общественной работой. Светлая память об этих замечательных людях навсегда сохранится в сердцах тех, кому посчастливилось их знать и работать вместе с ними», - говорится в сообщении пресс-службы Госсовета.