Боле полумиллиона рублей мошенники похитили у медика в Ижевске

Женщина взяла кредит, чтобы перевести деньги мошенникам Фото: Архив КП

В полицию обратилась 62-летняя медик из Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, у сотрудницы одной из городских больниц украли 593 тысячи рублей.

Медик поверила очередному сотруднику банка, который уверял, что на женщину пытаются завести кредит. А чтобы остановить операцию необходимо взять встречный кредит, обналичить его и перевести сумму на якобы безопасный счет.

Вместо того, чтобы прекратить общение с мошенником или перепроверить факт кражи, женщина на слово поверила мужчине и выполнила все его требования.