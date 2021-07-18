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Происшествия18 июля 2021 13:55

Боле полумиллиона рублей мошенники похитили у медика в Ижевске

62-летняя женщина работает в одной из городских больниц
Мария Шилова
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Женщина взяла кредит, чтобы перевести деньги мошенникам

Женщина взяла кредит, чтобы перевести деньги мошенникам

Фото: Архив КП

В полицию обратилась 62-летняя медик из Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, у сотрудницы одной из городских больниц украли 593 тысячи рублей.

Медик поверила очередному сотруднику банка, который уверял, что на женщину пытаются завести кредит. А чтобы остановить операцию необходимо взять встречный кредит, обналичить его и перевести сумму на якобы безопасный счет.

Вместо того, чтобы прекратить общение с мошенником или перепроверить факт кражи, женщина на слово поверила мужчине и выполнила все его требования.