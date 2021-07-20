ПСБ предоставил платежный сервис Apple Pay держателям карт «Мир»

20 июля 2021 года. ПСБ предложил своим клиентам-держателям дебетовых и кредитных карт «Мир» доступ к платежному сервису Apple Pay.

Для настройки Apple Pay достаточно в мобильном приложении ПСБ с помощью кнопки «добавить в Apple Pay» автоматически добавить карту или ввести ee данные вручную в приложении Wallet на iPhone, привязав карту к iPhone, Apple Watch, iPad или Mac.

Номер банковской карты не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах Apple. В приложении Apple Pay реализована специальная защита, обеспечивающая безопасность проведения платежных операций: вместо номера карты используется специальный цифровой код — токен.

При оплате достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу на кассе. Обязательной авторизации для оплаты по PIN-коду приложения не потребуется. С помощью Apple pay держатели карт «Мир» могут также расплачиваться за покупку в интернет-магазинах с iPad или Mac.

Каждая транзакция через Apple Pay надежно защищена. Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении нажать кнопку «оплатить с Apple Pay» и подтвердить транзакцию отпечатком пальца с помощью функции распознавания лица (Touch ID, FaceID) или паролем, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari. При этом больше не нужно создавать учетные записи или заполнять платежные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Информация от партнера.