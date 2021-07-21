Погода в Ижевске 21 июля: ожидается тепло и дождь с грозой

Температура может подняться до +27
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! На улице жара, но возможна гроза. Подробнее о прогнозе на среда расскажет «Комсомолка».
По данным сайта GISMETEO, днем 21 июля в Ижевске ожидается переменная облачность, гроза и дождь в первую половину дня. Температура воздуха может подняться до +27°С к обеду. Ветер западный, с порывами до 10 м/с.
Кстати, сейчас стареющая луна 91%, а полнолуние ожидается через 3 дня, 24 июля. Долгота дня составляет 16 часов 53 минут.
Желаем вам отличного дня!
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