Зарубежный топ в Spotify возглавили Чайковский и дуэт из Ижевска Рауф и Фаик

сайт музея-усадьбы П. И. Чайковского

Зарубежные пользователи Spotify предпочитают слушать музыку уроженца Удмуртии Петра Ильича Чайковского и дуэта из Ижевска Rauf & Faik (Рауф и Фаик). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС (16+) .

«Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом. Один из главных героев музыкального романтизма, обращавший в ноты самые глубокие душевные переживания, все еще остается любимцем мировой публики. Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify», — сообщили ТАСС в компании.

Вторую строчку занял дуэт Rauf & Faik На третьей оказался Моргенштерн, следом за ним идут Tony Igy, Jony, Miyagi & Andy Panda, IC3PEAK, ARTY и группа «Тату». Замыкает ТОП-10 Рахманинов.

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