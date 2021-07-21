Спортсменка из Удмуртии одержала победу в беге на 100 метров с барьерами на Кубке России

В беге на 100 метров с барьерами среди женщин победу с личным рекордом (против ветра) одержала ижевчанка Ксения Лабыгина Фото: Архив «КП» в Ижевске

Кубок России по легкой атлетике завершился в Брянске 18 июля. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 63 регионов страны. Среди них победители и призеры Чемпионата России, прошедшего в Чебоксарах.

Удмуртию представляли Ксения Лабыгина на дистанции 100 м с барьерами и Иван Ардашев на дистанциях 800 м и 1500 м.

В беге на 100 метров с барьерами среди женщин победу с личным рекордом (против ветра) одержала ижевчанка Ксения Лабыгина. Ее результатом стало время 13:42.

Второе место заняла Ирина Болдырева из Московской области (13.87), третье – Александра Грошева из Новосибирской области (14.03).

Иван Ардашев установил личный рекорд в беге на 800 м - 1:51.97 и занял 17 место. Дистанцию на 1500 м Иван преодолел за 4:08.42 , итогом стало 21 место.