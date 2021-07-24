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Общество24 июля 2021 9:07

24 июля в Удмуртии пройдут кратковременные дожди

К вечеру температура опустится до +8 градусов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре, 24 июля, долгожданная суббота. А пока вы думаете, перевернуться на другой бок или пойти заварить любимый кофе, «Комсомолка» коротко расскажет о погоде на день.

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются кратковременные дожди. На сервисе Яндекс погода сообщается, что температура днем составит +19…+20 градусов, ночью +8…+11 градусов.

Сервис gismeteo дает немного другие данные: днем +17...+21 градус, ночью +15 градусов. Дождь пройдет днем, к вечеру ожидается ясная погода.