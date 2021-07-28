7 компьютерщиков задержали в Ижевске

Директора компании отправили в изолятор Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В столице Удмуртии задержали семь работников компании, которая занимается ремонтом компьютеров. Они злоупотребляли доверием и обманом похищали средства жителей Ижевска. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по республике.

По версии следствия, мастера сервиса по ремонту компьютеров приходили на дом к потерпевшим и либо заполняли документы по работам, которых не выполняли, либо завышали стоимость. К тому же, они устанавливали контрафактное программное обеспечение.

Сейчас возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой). 30-летнего директора компании отправили в изолятор временного содержания. Мастеров же отпустили с подпиской о невыезде.

Полицейские устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемых.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Насильника из Ижевска с Гомером Симпсоном на футболке нашли в Казани

Житель Удмуртии обокрал садовый домик на сумму более 73 000 рублей