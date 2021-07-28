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Общество28 июля 2021 7:32

Знак «Остановка запрещена» поставят на ул. Красногеройской в Ижевске

У школы №40 будет работать эвакуатор
Анастасия Михайлова
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Новый знак появится на ул. Красногеройской в Ижевске

Новый знак появится на ул. Красногеройской в Ижевске

Фото: Архив КП

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, администрация Ижевска решила установить знаки у школы №40 на ул. Красногеройской. Об этом говорится в постановлении на сайте города.

На межквартальном проезде при движении с Красногеройской установят знаки: 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.3, 8.2.4 «Зона действия».

Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска обязали установить знаки в течении 20 дней.

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