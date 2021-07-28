Убийство 64-летней женщины раскрыли спустя 10 лет

Обвиняемый рассказал, что нанес жертве несколько ударов ножом Фото: pixabay.com

Расследование убийства 10-летней давности закончилось в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКР по республике.

В 2010 году в органы обратились родственники 64-летней жительницы Сарапула и заявили о ее исчезновении. Спустя два месяца тело женщины нашли в поле на территории района. На нем были большие термические повреждения. Других улик у следствия не было.

Работа по раскрытию убийства продолжалась. Следователи и полицейские изучали тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении пожилых в Удмуртии с 2010 года по настоящее время. Так они вышли на 45-летнего жителя Сарапула.

Следователи нашли неопровержимые доказательства. Когда их предъявили подозреваемому, он признал вину и дал показания о деталях убийства.

Установили, что летом 2010 года обвиняемый в вечернее время познакомился с 64-летней женщиной и уговорил ее выехать за город на его автомобиле, чтобы выпить. Там между ними возник конфликт, и мужчина несколько раз ударил потерпевшую ножом. Женщина скончалась, и обвиняемый переместил ее тело на почву, закрыл ветками и поджег. После скрылся.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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