В Удмуртии открыли 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: Александр Бречалов

В 5 населенных пунктах Удмуртии открыли 9 новых ФАПов. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, до конца 2021 года планируется открыть еще 63 ФАПа.

«На сегодня в Удмуртии открылись 24 новых ФАПа, построенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До конца 2021 года в Удмуртии заработает еще 63 фельдшерско-акушерских пункта», - пишет глава республики.

Национальный проект «Здравоохранение» инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

Новые пункты открылись:

- в селе Каменное Заделье и деревнях Коршуново, Андреевцы, Киршонки в Балезинском районе

- в деревне Зядлуд в Вавожском районе

- в деревне Кушья в Игринском районе

- в деревнях Юски и Степаненки в Кезском районе

- в деревне Усть-Сакла в Каракулинском районе.

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