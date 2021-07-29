В Удмуртии открыли 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: Александр Бречалов
В 5 населенных пунктах Удмуртии открыли 9 новых ФАПов. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, до конца 2021 года планируется открыть еще 63 ФАПа.
«На сегодня в Удмуртии открылись 24 новых ФАПа, построенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До конца 2021 года в Удмуртии заработает еще 63 фельдшерско-акушерских пункта», - пишет глава республики.
Национальный проект «Здравоохранение» инициирован Президентом России Владимиром Путиным.
Новые пункты открылись:
- в селе Каменное Заделье и деревнях Коршуново, Андреевцы, Киршонки в Балезинском районе
- в деревне Зядлуд в Вавожском районе
- в деревне Кушья в Игринском районе
- в деревнях Юски и Степаненки в Кезском районе
- в деревне Усть-Сакла в Каракулинском районе.
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