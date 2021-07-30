Мужчину, подозреваемого в изнасиловании 26-летней девушки, задержали в Удмуртии

Подозреваемый напал на девушку на тротуаре Фото: Амир Закиров

32-летнего жителя Можги задержали по подозрению в изнасиловании 26-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 26 июля этого года подозреваемый проезжал на велосипеде и заметил девушку на тротуаре. Тогда он напал на нее и затащил в кустарник. Чтобы жертва не сопротивлялась, мужчина несколько раз ударил ее по лицу и пригрозил убить. После этого он изнасиловал девушку и совершил иные действия сексуального характера.

Преступник скрылся. Следователи совместно с полицейскими проводили ряд мероприятий, чтобы установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался неработающий и ранее судимый за грабеж житель Можги. После его задержания готовятся материалы, которые направят в суд.

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