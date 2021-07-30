Памятник железнодорожникам открыли в Ленинском районе Ижевска

В Ижевске появился новый памятник Фото: vk.com/olegbekmemetev

Вчера, 29 июля, в Ижевске прошло торжественное открытие памятника железнодорожникам. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев на личной странице «ВКонтакте», его установили в сквере Титова на ул. Гагарина.

«Мы сильны памятью о наших предках. И вклад в Победу земляков-железнодорожников благодаря этому мемориалу останется в памяти многих поколений», – написал Олег Бекмеметьев.

Он также отметил, что во время Великой Отечественной войны протяженность железнодорожных путей увеличилась на 276 км, 400 железнодорожников ушли на фронт (из них вернулось только 150), а в тылу трудились 2844, 2009 из них – женщины.

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