Спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова получила «бронзу» по пулевой стрельбе на Олимпиаде-2020

Стрелок из Ижевска Юлия Каримова – бронзовый призер Олимпиады-2020 Фото: olympic.ru

Сегодня, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио прошли соревнования по пулевой стрельбе в трех положениях. Всего в финал прошли восемь участниц, в том числе, спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова.

Также в финал соревнования прошла россиянка Юлия Зыкова. Она шла первой после стрельбы на колене с 154,5 баллами. Юлия Каримова заняла четвертое место с оценкой 153,1. После «лежки» спортсменка переместилась на третью позицию с баллами 309,6.

В стрельбе стоя лучшей оказалась швейцарка Нина Кристен (463,9 баллов). Второе место заняла Юлия Зыкова (461,9), а «бронзу» получила Юлия Каримова (450,3).

Напомним, это вторая «бронза» спортсменки из Удмуртии на Олимпийских играх-2020.

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