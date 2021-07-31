Около 100 «плавающих» люков установят в Ижевске до конца 2021 года

Эти люки будут «плавать» вместе с дорожным полотном Фото: МУП «Ижводоканал»

Около 100 «плавающих» люков появится в Ижевске до конца 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе МУП «Ижводоканал».

В сообщении говорится, что люки нового типа отличаются от обычных тем, что встроены не в колодезное кольцо, а в сам асфальт. Так, конструкция будет более устойчивой, и дорожное полотно будет идти вровень с крышкой, несмотря на повреждения из-за погоды или нагрузки. Сам люк будет двигаться вместе с асфальтом.

Также высоту люка получится регулировать.

В предприятии уверены, что с помощью новых технологий получится сократить количество ремонтов, и срок эксплуатации дорожного полотна увеличится.

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