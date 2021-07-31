Организованную группу мошенников в сфере страхования осудят в Ижевске

Злоумышленники покупали недорогие машины и инсценировали ДТП Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске осудят организованную группу из 15 участников. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования.

По версии следствия, обвиняемые покупали недорогие автомобили, оформляли на них страховые полисы и инсценировали аварии. Затем мошенники обращались в страховые компании и требовали возмещения убытков. При этом в договорах купли-продажи они завышали фактическую стоимость автомобилей.

«Противоправная деятельность участников организованной группы была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике. В ходе следствия выявлено 32 факта мошенничества, в результате которых в течение трех лет были похищены денежные средства различных страховых компаний на общую сумму, превышающую пять миллионов рублей», – сообщила Ирина Волк.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Индустриальный суд Ижевска для рассмотрения.

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