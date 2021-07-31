Фото: в Ижевске прошел ливень, который удивил горожан

Этим летом хороший дождь в Ижевске - редкость
Фото: Анастасия Захарова
Необычный дождь прошел сегодня, 31 июля, в Ижевске. Лило около 20 минут, зато как! «Комсомолка» собрала несколько фотографий с последствиями обильных осадков.
Жители микрорайона «Культбаза» рассказали, что центральный район города не было видно из-за стены дождя. А уже за 10 минут на дорогах и тротуарах появились ручьи и лужи.
Тротуар у стадиона «Зенит»
Фото: Анастасия Захарова
«На улицах кошмар!», – пишет ижевчанка Анастасия. – «Я тону по щиколотку. Лило как из ведра. В кроссовках сейчас просто болото».
Колея на дорогах сразу заполнилась водой
Фото: Анастасия Захарова
В социальных сетях жители начали предупреждать друг друга о больших лужах.
«На Союзной лог затопило, осторожнее, не утоните», – пишет Николай в сообществе «ИГГС».
Сразу после дождя выглянуло солнце
Фото: Анастасия Захарова
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