В одном из частных домов Ижевска зарезали мать и дочь

Фото: СУ СКР по УР

72-летнего ижевчанина задержали по подозрению в совершении двойного убийства. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, в ночь на 1 августа были зарезаны 59-летняя мать и ее 35-летняя дочь.

По версии следствия, в ходе алкогольного застолья возник конфликт, в результате которого пенсионер взял в руки нож и нанес женщинам ранения. Они скончались на месте.

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан», – говорится в сообщении.

В ближайшее время мужчине предъявят официальное обвинение, после чего заключат под стражу.

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