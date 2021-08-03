Жительницу Ижевска подозревают в подделке результатов анализов на коронавирус

Фото: mvdmedia.ru

20-летнюю ижевчанку задержали за незаконную продажу и изготовление поддельных справок о результатах ПЦР тестов, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Девушка предоставляла гражданам справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, а также наличии антител к коронавирусу. Получала она за это от 1000 до 15000 рублей.

Установлено, что подозреваемая размещала объявления об услугах в социальных сетях. «Бизнес» она организовала на съемной квартире.

На месте был проведен обыск, в ходе которого полиция изъяла мобильный телефон, в котором сохранилась переписка подозреваемой с покупателями. Так же обнаружена компьютерная техника с электронными образцами поддельных документов, печати и бланки справок. Улики уже исследуют в Экспертно-криминалистическом центре МВД по Удмуртии.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а с подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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