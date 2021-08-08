За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 205 человек

92 человека выздоровели, их выписали Фото: Архив «КП» в Ижевске

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 8 августа в Удмуртии выявлено 205 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 27 ребенок до 14 лет и 31 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 9 смертей.

92 человека выздоровели, их выписали.

5 308 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 152 - в состоянии средней степени тяжести, 269 – в тяжелом состоянии.

Всего на 8 августа в Удмуртии зарегистрировано 41 540 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 34 091 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 1 280 смерть.

Вакцинированы 312 496 жителей Удмуртии. Из них 224 242прошли через оба этапа вакцинации.

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