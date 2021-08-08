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Общество8 августа 2021 10:59

Более 60% жителей четырех районов Удмуртии привиты от короанвируса

Лидером по вакцинации является Дебесский район
Лада Иванова
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За последние две недели наблюдается подъем заболеваемости

За последние две недели наблюдается подъем заболеваемости

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Более 60% жителей в четырех районах Удмуртии уже получили прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

В Дебесском районе привито уже 78,8% от числа жителей, он является лидером по вакцинации. В Красногорском районе привито 65,6%, в Селтинском - 63%, в Киясовском - 62,8%.

Отмечено, что в некоторых районах республики, где охват вакцинацией пока ниже, чем в среднем по республике, за последние две недели наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом.

Всего с начала прививочной кампании в Удмуртию поступило 353 373 комплекта вакцин.

«Сейчас общий коечный фонд, задействованный под ковид, у нас составляет 2 091 койку. Места развернуты в ГКБ №6, РКИБ, РДКБ, ГКБ №2, 5 родильном доме, в Завьяловской, Можгинской, Воткинской районных больницах, в Глазове и в Сарапуле. К сожалению, учитывая заполняемость коечного фонда, к 7 августа мы готовим к разворачиванию еще 200 коек на базе ГКБ № 8 в Ижевске. Кроме того, до конца текущей недели мы получим для работы 18 аппаратов ИВЛ», - отметила заместитель председателя Правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

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