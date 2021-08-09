За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 205 человек

Фото: Екатерина Ардашева

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 9 августа в Удмуртии выявлено 205 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 37 детей до 14 лет и 42 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 9 смертей.

122 человека выздоровели, их выписали.

5 503 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 233 - в состоянии средней степени тяжести, 77 – в тяжелом состоянии.

Всего на 9 августа в Удмуртии зарегистрировано 41 745 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 34 203 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 1 289 смертей.

Вакцинированы 312 496 жителей Удмуртии. Из них 224 242 прошли через оба этапа вакцинации.