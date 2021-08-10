В Ижевске ищут пропавшую 13-летнюю девочку

Фото: vk.com/psoregion18

В столице Удмуртии разыскивается 13-летняя школьница. Как сообщает Поисково-спасательный отряд «Регион 18», 8 августа Софья Кужелива 2008 года рождения вышла из дома на улице Кирзаводской и не вернулась.

Приметы: 14-15 лет на вид, рост около 160 см, телосложение среднее, волосы черные и удлиненные до плеч. Одета была в черную футболку, черные велосипедные шорты и розовые кроссовки в сеточку.

Всех, кто видел ее или знает о ее вероятном местоположении, просят сообщить по телефонам 8 (951) 195-29-71 или 02 (102).