Глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал на объектах «Большого ремонта»

В рамках проекта производится замена кровель и оконных блоках в школах и детских садах Ижевска Фото: Екатерина АРДАШЕВА

10 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил ход ремонта двух школ, а также пообщался с директорами учреждений и подрядчиками. Последним он напомнил о важности соблюдения сроков строительства и о планировании, которое бы учитывало все возможные риски - от плохих погодных условий до несвоевременных поставок и удорожания материалов.

В школе № 55 сейчас ремонтируют фасад. Ранее он был отделан штукатуркой, но со временем она осыпалась, и здание не только потеряло внешний вид - находиться возле его стен стало небезопасно для детей. Как рассказала директор школы Наталья Лебедева, ремонт кровли был выполнен в прошлом году, а окна заменили еще раньше, осталось привести школу в порядок снаружи.

Как пояснил представитель подрядчика, стены школы очистят, покрасят и облицуют фасадными металлокассетами. Гарантия составит пять лет. Срок окончания работ по контракту 30 сентября, до этого времени начальная школа будет обучаться в гимназии № 6, а средняя и старшая – во втором корпусе школы № 20.

Как отметил Олег Бекмеметьев, ремонт фасадов школ – это отдельный проект, на который были выделены дополнительные средства. Он начался с ремонта фасада школы № 27 в 2020 году, сейчас отделки ожидает также лицей № 24.

В рамках проекта «Большой ремонт» в этом году проводится ремонт кровель в 7 образовательных учреждениях, на 18 объектах меняют окна.

Завершить все работы на основных объектах строители должны до 1 сентября. С нетерпением ждут этого момента дети, учителя и родители учеников школы № 59, где часть кровли успели отремонтировать летом 2020 года, а часть работ перенесли на 2021 год. Здесь все работы идут по плану, к новому учебному году школа будет готова открыть двери для ребят.

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