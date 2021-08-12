Житель Ижевска хотел продать картину и перевел деньги мошенникам

Для получения денег молодому человеку необходимо назвать все реквизиты банковской карты
Фото: Архив «КП» в Ижевске
21-летний ижевчанин сообщил в полицию, что у него похитили деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.
По объявлению молодого человека о продаже картины позвонил неизвестный и сказал, что готов ее купить. Также звонивший мужчина сказал, что для получения денег молодому человеку необходимо назвать реквизиты банковской карты, включая ее номер, код с оборотной стороны и пароль, полученный по СМС.
После всех выполненных действий, со счета пострадавшего было списано 8 500 рублей.
Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ – «кража, совершенная с банковского счета».
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