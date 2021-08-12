На перекрестке Ленина – Первомайская в Ижевске появятся допсекции светофоров

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Власти Ижевска «в целях обеспечения безопасности дорожного движения» приняли решение установить дополнительные секции на светофорах на перекрестке улиц Ленина и Первомайской. Такое постановление опубликовали на сайте города.
«Установить дополнительные секции светофорных объектов «Стрелка налево» на пересечении улицы Ленина в сторону улицы Молодежной и улицы Первомайской в сторону улицы Ленина», – говорится в сообщении.
Работы установке и текущему содержанию дорожных знаков поручили организовать городским службам.
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