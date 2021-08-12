Фестиваль уличного кино пройдет в парке им. Кирова в Ижевске

Фото: предоставлено организаторами

Онлайн-кинотеатр KION (КИОН) представляет Фестиваль уличного кино: 13, 14 и 15 августа в фанзоне Парка им. Кирова в Ижевске пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов. В конкурсной программе этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова.

Фестиваль начался с показов в Москве и до конца сентября пройдет более чем в 1000 городах и населенных пунктах России. Его миссия — познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. Организаторы предлагают взять с собой в фанзону пледы, чтобы посмотреть кино в уюте и комфорте.

Чтобы стать участником мероприятия, нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Это займет буквально минуту вашего времени.

Программа показов в парке им. Кирова:

13 августа

18:00 – показ внеконкурсного альманах «Анимация для всех возрастов» (12+)

14 августа

19:00 – показ конкурсной программы Фестиваля уличного кино (18+)

15 августа

18:00 – показ внеконкурсного альманах «Семейная анимация» (12+)

19:30 – показ внеконкурсного альманах «Лучшее прошлых лет» (16+)

Традиционно победителя программы выберут зрители: при помощи фонариков они проголосуют за лучший фильм, а специальное устройство – люксометр – измерит уровень света. В конце сезона объявят победителя, который получит главный приз – грант в 1 500 000 рублей.

«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», – делится генеральный продюсер и основатель Фестиваля Александр Щеряков.

В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие дни фестиваля. После завершения конкурса все фильмы программы Фестиваля можно будет посмотреть на сайте KION.

«Фестиваль уличного кино — это всегда поиск новоформатного оригинального контента, который становится предметом обсуждения миллионов людей по всей стране. Онлайн-кинотеатр KION действует в том же направлении, именно поэтому наше сотрудничество является правильным тандемом», — рассказывает генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Регистрация, полный список городов-участников, актуальная программа, адреса и даты проведения Фестиваля — на сайте проекта.

Фото: предоставлено организаторами

Сайт и соцсети Фестиваля уличного кино:

wsffest.com

instagram.com/streetkinofest

vk.com/wsffest

facebook.com/WSFFEST

Сайт и соцсети онлайн-кинотеатра KION:

www.kion.ru

instagram.com/kion.ru

vk.com/kionru

www.facebook.com/kion.ru

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