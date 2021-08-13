Остановку «Магазин «Светлана» перенесут ближе к зонам регулирования в Ижевске

На ул. Советской в Ижевске уберут нерегулируемый пешеходный переход Фото: Архив КП

План мероприятий по уменьшению количества аварий на дорогах Ижевска разработали в администрации города и Госавтоинспекцией МВД по Удмуртии. Как сообщает 1 отдел ГИБДД по республике, остановку «Магазин «Светлана» решили перенести ближе к зонам регулирования.

Как сообщают в Госавтоинспекции, для большей безопасности горожан нерегулируемый пешеходный переход у дома №20 по ул. Советской ликвидируют. Также на этом участке установят специальные ограждения.

По данным Госавтоинспекции, за 2020 год здесь произошло четыре аварии, где четыре человека получили травмы.

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