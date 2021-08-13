Преступную группу, укравшую из банка в Удмуртии более 7 миллионов рублей, осудили

Осужденных приговорили к отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Воткинский межрайонный прокурор поддержал бвинение в отношении четырех жителей Ивановской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, они украли из банка в Воткинске 7 миллионов рублей.

Суд установил, что в ночь на 18 сентября 2020 года четверо злоумышленников приехали в Удмуртию и с помощью специального оборудования сломали защитные роллеты на окне банка. Мужчины проникли в помещение, отключили охранное оборудование, взломали два сейфа и банкомат. Так им удалось похитить более 7 миллионов рублей в российской и иностранной валютах.

Группировку задержали 19 сентября в Ивановской области. Их заключили под стражу.

Суд назначил троим злоумышленникам год и 8 месяцев, одному – год и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ранее мужчины судимы не были, а ущерб был возмещен.

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