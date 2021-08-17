В Удмуртии продолжается прием заявок на участие в бизнес-конкурсе «Твердые знаки-2021»

Фото: архив КП

Издание «Коммерсантъ-Удмуртия» продолжает принимать заявки на участие в конкурсе на бизнес-премию «Твердые знаки-2021». Премия вручается избранным представителям малого, среднего и крупного бизнеса, работающего на территории республики.

Номинации премии:

- Прорыв года

- Эффективная цифровизация

- Лучший B2В-сервис

- Лучший B2C-сервис / Крупный бизнес

- Лучший B2C-сервис / Малый и средний бизнес

- Сельский бизнес

- Развитие инфраструктуры

- Социальная ответственность бизнеса

- Бизнес в эпоху пандемии

Участие бесплатное. В заявке нужно рассказать о своем проекте, запущенном с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года. Заявки принимаются до 1 сентября 2021 года. Подробности – здесь.