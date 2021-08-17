В Удмуртии продолжается прием заявок на участие в бизнес-конкурсе «Твердые знаки-2021»

Фото: архив КП
Издание «Коммерсантъ-Удмуртия» продолжает принимать заявки на участие в конкурсе на бизнес-премию «Твердые знаки-2021». Премия вручается избранным представителям малого, среднего и крупного бизнеса, работающего на территории республики.
Номинации премии:
- Прорыв года
- Эффективная цифровизация
- Лучший B2В-сервис
- Лучший B2C-сервис / Крупный бизнес
- Лучший B2C-сервис / Малый и средний бизнес
- Сельский бизнес
- Развитие инфраструктуры
- Социальная ответственность бизнеса
- Бизнес в эпоху пандемии
Участие бесплатное. В заявке нужно рассказать о своем проекте, запущенном с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года. Заявки принимаются до 1 сентября 2021 года. Подробности – здесь.