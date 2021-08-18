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Происшествия18 августа 2021 6:21

Лихача на «семерке» задержали в Ижевске

По данному делу проводится расследование
Лада Иванова
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Фото: Пресс-служба МВД по УР

Фото: Пресс-служба МВД по УР

Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобилиста, который устроил опасное "шоу" на Улице Удмуртской в Ижевске. Тем самым он создавал опасную дорожную ситуацию.

Сейчас проводится расследование и возбуждено дело об административном правонарушении, проводиться расследование.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает участникам дорожного движения, что несоблюдение Правил дорожного движения, в том числе опасное вождение, может привести к серьезным последствиям.

Напомним, водитель автомобиля ВАЗ-2107 устроил опасное дрифт-шоу на улице Удмуртской.

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