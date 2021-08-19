«Прикрыл тело досками»: 33-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве 53-летнего собутыльника

Фото: Сергей Грачев

В Уве расследуются уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Вавожского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его подозревают в убийстве 53-летнего приятеля во время совместной пьянки.

«По версии следствия, 17 августа текущего года подозреваемый совместно с 53-летним приятелем употребляли спиртные напитки, при этом между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес приятелю несколько ударов руками и ногами, а также доской по голове и иным частям тела. После того, как в результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался, подозреваемый прикрыл его тело досками и скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ («убийство»). Место происшествия осмотрели, допросили родственников погибшего. Орудие преступления изъяли. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан, готовятся документы для предъявления ему обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти полкилограмма наркотиков нашли дома у жителя Ижевска

Выбираем самого красивого котенка Ижевска: выбирайте самого достойного