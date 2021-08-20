36-летняя жительница Ижевска перевела мошенникам 36 тысяч рублей

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В столице Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета (ч.3 ст. 158 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, у 36-летней жительницы города украли 36 тысяч рублей.

«Заявительница пояснила, что в социальной сети получила сообщение от своей знакомой с предложением получения денежного приза. После чего прошла по полученной в следующем сообщении ссылке: ввела данные своего банковского счета и код. В последующем со счета потерпевшей были списаны денежные средства в сумме 36 000 рублей», - говорится в сообщении.

После этого женщина решила связаться со своей знакомой. Когда выяснилось, что ее страница была взломана, ижевчанка обратилась в полицию.

Ведомство напоминает гражданам о необходимости быть внимательными при получении сообщений в соцсетях – аккаунт отправителя может быть взломан либо же создана его копия. Не стоит передавать данные своих банковских карт и счетов третьим лицам и переходить по предлагаемым ссылкам – особенно, если там требуют ваши персональные данные.

Если же вы стали жертвой подобного преступления – обратитесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел.