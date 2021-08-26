Погода в Ижевске 26 августа: облачно и +23 °C

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 26 августа. О погоде в последний четверг этого августа узнала «Комсомолка».

По данным синоптиков Удмуртского Гидрометцентра, днем в Ижевске ожидается переменная облачность. Столбик термометра поднимется до +21..+23 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Осадков не ожидается.

В то же время сервис «Яндекс.Погода» обещает ижевчанам до полудня пасмурную погоду, а после обеда ожидается ясное небо и до +22 градусов. Ветер северный, 3 м/с.

Солнце сядет примерно в 19:40.

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