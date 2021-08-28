Еще 228 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

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За сутки в Удмуртии зарегистрировано 228 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Так, среди заболевших 45 детей и 41 человек старше 65 лет. Состояние заболевших: 5 984 в удовлетворительном состоянии, 1 187 средней степени тяжести, 265 в тяжелом состоянии.

179 человек выздоровели, их выписали. В Ижевске диагноз подтвердился у 148 жителей. К сожалению, 16 человек скончались среди них шест женщин 68, 72, 72, 81, 84, 94 лет и 10 мужчин 45, 48, 63, 64, 66, 66, 73, 77, 82, 87 лет.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 45 891 подтверждённых случаев коронавируса. 37 473 человека выздоровели. 1 542 летальных исхода.