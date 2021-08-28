Парапланеристы из Удмуртии в 17-й раз стали чемпионами России

Фото: Минспорта УР

В Ставропольском крае завершилось первенство России по палапланерному спорту. Спортсмены из Можги в 17-й раз стали чемпионами России. Об этом сообщается в группе Минспорта Удмуртии.

«Лучшими стали спортсмены из Можги. Они привезли 15 наград в командном, личном и клубном зачетах. Парапланеристы показали себя в трех дисциплинах: «Параплан — полет на точность», «Параплан — парящий полет», «Параплан — класс начальный», - говорится в сообщении.

На соревнованиях выступала команда можгинского «Авиационно-технического спортивного клуба».