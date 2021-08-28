«Сделай добро и брось его в воду»: Ижевский фотограф помогает бездомным животным

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фотограф из Ижевска Ильяс Бекмансуров снимает свадьбы и корпоративы, но у него есть еще одно интересное увлечение – фотосессии с бездомными животными. Таким образом Ильяс рассказывает о кошке или собаке их удается пристроить.

Фото: Ильяс Бекмансуров

В июле он фотографировал щенков, которых нашли волонтеры. Их удалось пристроить за считанные дни, все благодаря распространенной информации в сети и фото.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Есть у Ильяса и история с кошками из «нехорошей квартиры». В квартире на Воровского держали 50 голодных кошек, видео как они набрасывались на еду, опубликовали в сети. Зоозащитникам удалось забрать 13 кошек.

«Ко мне пофоткаться привезли 7 кошек из этой квартиры. Эти животные раньше и людей-то не видели, жили своим большим прайдом. Кошки боялись нас. Одну из них моя соседка решила взять к себе на передержку. Сначала Стеша – так мы ее называли – боялась, а потом стала привыкать. Особенно приятно было, когда ее гладили, и она начала мурчать на руках. Какая-то гордость за себя появилась, что ли. Особенно учитывая тот факт, что с кошками у меня отношения не ладятся совсем – я же собачник!» - рассказывает Ильяс.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Большую часть денег от фотосессий с животными Ильяс отдает на благотворительность.

«Я руководствуюсь принципом «сделай добро и брось его в воду», – уверяет фотограф.