В Ижевске переименуют еще 15 остановок транспорта

5 остановок по всему городу получат новые названия Фото: Архив «КП» в Ижевске

Переименовывать остановки общественного транспорта продолжают в Ижевске. Новые названия получат еще 15 остановок. Постановление об этом подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Остановка трамвая ПО «Редуктор» на ул. Кирова теперь будет называться «Ул. Коммунаров»; «Подшипниковый завод» по ул. Авангардной – «Ул. Удмуртская».

Но переименуют не только трамвайные остановки, изменения коснутся разных районов города. Остановка автобусов и троллейбусов «Ваш дом» на ул. Ленина станет остановкой «Ул. Маслюкова»; «Выставочный павильон «Метеор» по ул. Молодежной – «Проспект Калашникова»; «Восточный рынок» на ул. Первомайской – «Ул. Первомайская»; «Спортивный клуб «Платформа» на ул. 9 Января – «Ул. Ворошилова»; «Магазин «Автомобили» по ул. Ворошилова – «Ул. Цветочная»; «АЗС» по Воткинскому шоссе – «Микрорайон «Богатыри»; «Ул. Ворошилова» на пр. Автозаводском – «Автозаводской проезд».

Также изменения коснутся остановок «Кинотеатр «Дружба», теперь она будет назваться «Ул. Красноармейская») «Подшипниковый завод» – «Ул. Авангардная», «ТЦ «Меркурий» получит новое название «Ул. Клубная», «Школа милиции» из центра – «Ул. Новая», в центр – «Ул. Клубная», а еще «Пер. Янтарный» («АО «Удмуртское»).

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