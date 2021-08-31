Жителя Сарапула осудили за попытку дать взятку сотруднику полиции

Он попытался предложить сотруднику полиции взятку в размере 12000 рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

9 июля в Малопургинском районе задержали автомобиль, в котором житель Сарапула перевозил немаркированную алкоголь в целях последующего сбыта на территории с. Малая Пурга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

При составлении в отношении мужчины протокола об административном правонарушении,чтобы хоть как-то избежать наказания, он попытался предложить сотруднику полиции взятку в размере 12000 рублей.

Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года с возложением соответствующих обязанностей.

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